環球晶6月營收連兩月衝破60億元 與Q2、上半年同創新高

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收 62.39 億元，月增 3.26%，年增 15.4%，連兩月站穩 60 億元大關；第二季營收 175.4 億元，季增 7.56%，年增 15.3%；上半年累計營收 338.46 億元，年增 12.77%。受惠產能滿載，加上漲價效益持續發酵，帶動 6 月、第二季、上半年營收同創新高。

環球晶表示，下半年除小尺寸產能非滿載外，其他廠區都維持滿載生產，12 吋產能利用率還是非常滿，上游需求非常健康，現在簽的長約都是 2028 年後，最長已看到 2031 年。

環球晶表示，目前整體營運表現都不錯，終端消費受通膨影響的現象確實存在，導致部分產品需求轉弱，但受 5G、工業與雲端服務等大趨勢支撐，其他不同應用也替補上來，客戶透過調整產品組合來執行長約，成長動能預估將持續。

環球晶也看好，淨零排放政策將推升電動車需求，加速佈建基礎充電設施，可望帶動第三代化合物半導體需求成長。

看好後市需求，環球晶啟動擴充現有產能與擴建新廠雙軌策略，目前義大利、丹麥、美國、日本、韓國及台灣等廠區現有產能擴充持續進行中。環球晶日前也宣佈將在美國德州建 12 吋新廠，透過客戶長約需求數量，將分階段建設、設備分批進駐，穩健擴大產能。