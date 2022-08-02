〈焦點股〉逾百家食品廠中國突喊卡進口 食品股蒙塵

美國眾議院議長裴洛西擬將訪台，觸動地緣政治敏感神經，台股今 (2) 日盤中應聲重挫逾 300 點，此外，中國海關總署也傳出對台灣 100 多家食品廠發出暫停進口令，使得食品族群全面跳水，上市類股指數跌逾 2%，包括泰山 (1218-TW)、統一 (1216-TW)、宏亞 (1236-TW)、愛之味 (1217-TW) 等下跌 3-5%。

食品股被視為抗通膨概念股，先前面對大盤摜壓時，表現優於科技股，成為資金避風港，不過，中國海關總署突襲式暫停台灣多家食品廠產品進口，對象包括郭元益、裕珍馨、乖乖等，台海關係趨於緊張，外界解讀中方報復意味濃厚。

食品股今天一片綠油油，統一盤中跌逾 3%，失守 70 元，最低來到 67.7 元，跌破月線；泰山大跌超過半根停板，下探 31.7 元，摜破季線。此外，宏亞、愛之味、味全、大成、聯華、台榮等股價均震盪走低。

統一、大成、南僑分別為國內食品、肉品與烘焙原料三大龍頭，各踞一方優勢，第三季向來為食品廠傳統旺季，除了暑假效應外，還有中元節、中秋節等華人重要節日，兩岸市場通路相當重要，如今旺季行情出現陰霾，上市食品類股指數盤中下挫逾 2%，一口氣跌破月線、半年線、年線。