〈台幣〉股匯嚇趴 貶逾8分觸及30.062元 再創26個月新低

美國眾院議長裴洛西傳出最快今 (2) 日晚間搭機抵台訪問，中國警告將採取行動，引發地緣政治緊張，台北股匯雙雙走弱，新台幣兌美元匯率再度失守 30 元大關，重貶 8.2 分，最低來到 30.062 元，創 26 個月新低，台股盤中重摔逾 300 點，摜破 14700 點及短均。

近來外資持續匯出，使得新台幣匯率有壓，昨天暌違兩年多再現 3 字頭，但在央行出手調節下，強勢拉升至 29.98 元作收。今天傳出裴洛西即將訪台消息，挑起匯市敏感神經，新台幣早盤貶至 30.062 元，為 2020 年 5 月下旬以來新低價，待觀察下午央行是否會有進一步穩匯的動作。

美股道瓊、標普、那指 1 日小幅收黑，台股今天湧現恐慌性賣壓，一度大跌逾 310 點，最低來到 14663 點，失守 5、10 日線，回測月線，電、金、傳全面倒地，台積電摜破 500 元關卡，聯發科、聯電、鴻海等主要權值股都賣壓沉重。

觀察主要貨幣今天對美元表現，亞洲地緣政治升溫，帶動避免日圓走揚，早盤強升 0.74%，新加坡幣、韓元均在平盤附近整理，新台幣成最弱亞幣，約貶 0.23%，人民幣也貶值 0.1%。

金融時報 (FT) 引述三名知情人士報導，裴洛西將於 2 日晚間抵台，3 日會晤總統蔡英文，華爾街日報 (WSJ) 則報導，裴洛西預定會見台灣政府官員等人士，並於 3 日下午離台。美國國務卿布林肯表示，若中國試圖引起某種危機或升高緊張，責任將落在北京頭上。