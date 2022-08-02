〈台股盤中〉裴洛西來訪台海緊張 股匯雙殺一度重挫300點測月線

美國眾議院議長裴洛西傳出將於今 (2) 日晚間訪台，中國警告將採取行動，亞股受地緣政治風險升溫走勢修正，台股今日更是股匯雙殺，加權指數盤中一度下殺超過 300 點，回測月線，今日預估成交量也增至 2100 億元。

台股權值股今日全面走弱，台積電跳空開低，跌破 500 元，盤中最低來到 488.5 元，下跌 15.5 元或 3%，鴻海同樣走弱，跌近 2%、聯發科跌逾 2%、聯電跌 3%，台達電、日月光投控也跌超過 2%。

IC 設計族群創意、聯詠跌半根，矽力 *-KY、瑞昱、祥碩等也跌 2-3 以上；ABF 載板三雄也同步下挫，欣興跌 4%、南電及景碩也跌 3%；高價股方面，大立光、旭隼跌 1%，AES-KY 大跌半根，失守千元大關。

傳產方面，航運股走弱，貨櫃三雄長榮、萬海及陽明跌幅都在 3% 上下，航空雙雄長榮航、華航也有 2-3% 跌幅；昨日強勢反彈的鋼鐵族群，今日也熄火，中鋼小跌 1%、大成鋼跌近 3%。

而在地緣政治升溫下，資金也聚焦到國防相關的概念股，包含全訊大漲逼近漲停，漢翔也逆勢走揚；另外，避險資金也流入與黃金相關的個股，佳龍漲停、金益鼎大漲 8%；另外，網通股的智邦等也逆勢抗跌。