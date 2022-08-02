調查：逾7成台灣女性自認經濟獨立 僅3成有信心達成財務目標

根據富達國際發布的「經濟獨立新女性白皮書」調查指出，超過 7 成的台灣女性自認可經濟獨立，但僅約 3 成左右對於自己可達成財務目標有信心。

調查發現，62% 受訪女性認為「自己收入可支付日常費用」、58%「有足夠經濟能力依照自己意願獨立生活或做出生活選擇」。

儘管經濟獨立不成問題，但如果提到長期的財務目標，調查發現，僅約 33% 台灣女性有信心「可以達成財務目標」(33%)、28% 認為「退休後可以過舒適的生活」反映台灣女生對於長期財務目標信心不足。

調查發現，對於擺脫財務困境，52% 台灣女性認為「增加收入」與「學習投資理財」(41%) 是最能有效協助自己擺脫財務困境、實現經濟獨立的方法。

調查還發現，96% 台灣女性將人生目標聚焦在希望「退休後有能力照顧自己」，但僅 36% 認為自己的退休金足以支付退休生活所需，較 2021 年調查結果下滑近 10 個百分點，對退休金儲備的信心明顯降低。

至於無法存下退休金的因素主要包括「扣除支出後已沒有餘裕」(38%)、「有其他優先儲蓄事項」(34%)，以及「不知道如何以最好的方式為退休儲蓄」(28%)。

另外，7 成台灣女性表示「有興趣管理自己的財務」，將近 6 成展現「積極管理財務」與「積極進行儲蓄或投資」(57%) 的態度，面對退休準備需求, 更有近半的受訪者願意「積極決定如何投資退休金」(49%) 或「採取定期定額方式累積退休金」(48%)。

富達投資建議，女性如果想在期望年齡退休，當務之急就是建立財務安全感，建議可從建立「OWN」三大原則建立退休理財觀，其中 O 就是「O-Objective」設定目標，每年紀律運用年所得將 15% 進行儲蓄及投資，或是按年齡、倍數法則檢視資金水位。

另外，W 則是「W-Wise」聰明比例，透過儲蓄與投資創造 45% 的所得替代率，以及年化報酬率 5% 的現金流，至於 N 則是「N-Nimble」靈活調整，定期檢視財務進度與缺口。隨時因應需求做出調整。

