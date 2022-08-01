〈ETF除息旺季〉國泰投信三檔ETF配息出爐 00878年化殖利率逾6% 

國泰投信的 3 檔台股 ETF 所組成的「息收聯盟」將於 8 月 16 日除息，今 (1) 日進行第一階段預估收益分配公告，其中，擁有超過 57 萬名股東的國泰永續高股息 ETF(00878-TW)，年化股息殖利率為 6.6%。

00878 每單位擬配發 0.28 元現金股利，以今日收盤價 16.94 元換算，年化配息率為 6.6%。國泰股利精選 30 ETF(00701-TW) 為半年配，本次擬配發 0.25 元現金股利，年化配息率為 2.04%；國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 也是半年配，本次擬配 0.26 元現金股利，以今日收盤價 14.66 元換算，年化配息率 3.54%。

國泰投信表示，三檔 ETF 每單位實際配發金額將在 8 月 11 日公布，投資人最晚只要在 8 月 15 日前持有或買進，皆可參與本次配息。

觀察本次「息收聯盟」三檔台股 ETF， 00881 為國內目前唯一具有收益分配的 5G 主題 ETF，其成分股囊括台灣 5G 國家隊供應鏈，下半年科技新品聚焦在蘋果 iPhone 14，根據瑞銀證券估計，iPhone 14 系列出貨量有望達 9,200 萬支，00881 成分股如台積電、鴻海等有機會受惠 iPhone 14 拉貨題材。

截至 7/25，00881 成分股有逾 54% 布局半導體相關產業，亦可做為投資人參與台股半導體產業成長機會的工具，有利掌握下半年電子股旺季利多。雖因今年來國際利空紛擾下，00881 淨值暫居於發行價以下，但預期仍將依據信託契約進行配息。

國泰投信進一步表示，00701 與 00878 則偏向價值型的投資組合，持股以電金傳均衡配置為主。時序上 8、9 月仍為台股除權息旺季，市場將關注產業龍頭釋出的營業表現及年度股利發放情況，在殖利率仍高的情況下，有機會激勵外資回流，讓整體 ETF 表現維持抗跌隨漲的特性。此外該兩檔 ETF 並不是透過大量換股提高周轉率的方式，刻意追求帳面上更高的殖利率，而是重視持股穩定性，降低總費用率，訴求長期投資「總報酬」的累積。