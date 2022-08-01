和鑫Q2每股賺0.12元 擬買回2萬張庫藏股

觸控面板廠和鑫 (3049-TW) 今 (1) 日公告第二季財報，單季純益達約 9729.9 萬元，季增 70.45%、年減 71.83%，主因去年同期將南科廠出售予同集團彩晶 (6116-TW)，認列處分利益墊高基期，每股純益為 0.12 元，累計上半年每股賺 0.19 元，董事會也決議，明(2) 日起擬買回 20000 萬張庫存股。

和鑫第二季營收達 6.18 億元，季減 10.3%、年增 29.37%，毛利率 11.91%，季減 6.97 個百分點、年減 23.53 個百分點，營益率 4%，季減 6.52 個百分點、年減 23.55 個百分點，稅後純益 9729.9 萬元，季增 70.45%、年減 71.83%，主因去年同期認列南科廠處分利益基期較高，每股純益則為 0.12 元。

累計和鑫上半年營收達 13.08 億元，年減 28.2%，毛利率 15.59%，年減 18.85 個百分點，營益率 7.44%，年減 19.58 個百分點，稅後純益 1.54 億元，年減 73.6%，同樣受去年認列南科廠處分利益所致，每股純益則為 0.19 元。

另一方面，和鑫今日董事會也決議，將買回公司股份約 20000 仟股，用於激勵及提昇員工向心力，預計買回期間為 8 月 2 日至 9 月 30 日，買回區間則落在 6.59-14.57 元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回總金額上限為 19.31 億元。

和鑫今也公告人事異動，原總經理江連翔將配合集團轉調，新任總經理將由董事長特助簡廷憲接任，財務主管則由副處長簡智偉真除升任，此外，董事會也決議上半年不發放股利。