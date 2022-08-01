長聖前7月營收3.33億元續創高 Q4再走揚

長聖 (6712-TW) 今 (1) 日公告 7 月營收 5652 萬元，月增 2.57%、年增 27.55%；前 7 月 3.33 億元，年增 80.44%，單月、累計營收續創新高，預期後續將增添兩項細胞治療項目 Gamma Delta-T 與 DC-CIK(WT1)，有望推升第四季營收再走揚。

長聖旗下胞治療產品 DC-CIK(WT1) 已獲得衛福部特管辦法核准，該產品是與中國醫藥大學附設醫院合作，以自體免疫細胞 DC-CIK(WT1) 治療實體癌第四期，包括乳癌與大腸直腸癌。

據國健署癌症登記報告指出，2019 年新發癌症人數為 12.13 萬人，比前一年增加 5123 人，十大癌症發生率中，男性以大腸癌為首、女性則是乳癌。長聖表示，以往多數癌症病患到後期無法手術切除取得腫瘤組織，而 DC-CIK(WT1) 可解決此問題，預期 DC-CIK(WT1) 通過審查後，將有助營運成長。

其他藥物進展方面，長聖旗下異體臍帶間質幹細胞 (UMSC01)，獲得美國 FDA 同意可進行多發性硬化症一 / 二期臨床試驗，由於目前多發性硬化症的藥品，只能減少復發及延緩神經損傷，尚無可治癒的藥品，而長聖研發的治療方案有望提供患者新治療選項。