昱展新藥推進兩項藥品 鴉片成癮針劑2025年前完成三期臨床

昱展新藥 (6785-TW) 今 (26) 日舉行法說，總經理文永順表示，2022-2025 年旗下兩項藥物會有所進展，治療鴉片類成癮症慢性頭痛針劑 ALA-1000，會完成三期臨床試驗、治療難治型憂鬱症治療藥物 ALA-3000 則會推進至一期臨床。

昱展新藥專注開發在中樞神經系統疾病的長效藥物，其中，治療鴉片類成癮症慢性頭痛針劑 ALA-1000 進度較快，為長效 3 個月皮下注射針劑，目前已與美國 FDA 完成臨床三期前會議，初步規劃收案 500 人。

文永順表示，ALA-1000 擬保留台灣、中國等亞洲市場的銷售權，其他地區則會授權該藥品後，與合作夥伴共同執行三期臨床試驗，並由對方負擔臨床費用以及區域的行銷佈局，目前已有潛在授權對象正在洽談中。

全球鴉片類物質成癮症問題日益嚴重，美國鴉片類物質導致死亡人數更在新冠疫情間惡化，並被列為國安問題，根據美國疾管局 (CDC) 數據顯示，近年 1-2 年鴉片類服用過量致死人數，從 5.1 萬人增加到近 8 萬人，預期 2028 年鴉片類戒癮藥物長效針劑，2028 年銷售規模上看 24 億美元。

難治型憂鬱症治療藥物 ALA-3000 方面，為 Ketamine(愷他命、K 他命) 長效皮下注射針劑，文永順解釋，事實上，小量的 Ketamine 有麻醉效果，在醫學上普遍被使用，同時可快速緩解症狀與自殺意念，不過市面上的 Ketamine 抑鬱藥物多為靜脈、鼻噴等使用方式，容易因藥物快速釋放造成體內濃度過高，進而引起鎮靜、解離等不良副作用。

文永順補充，從動物試驗來看，ALA-3000 單次給藥後，可穩定釋放 Ketamine，治療時間至少一個月，該藥品也與美國 FDA 完成臨床試驗計畫送件前諮詢 (Pre-IND meeting)，預計年底前提出新藥臨床試驗申請 (IND)，明年啟動一期臨床。