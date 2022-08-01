台泥加入氣候組織EP100 2040年能源生產力提升5成

台泥 (1101-TW) 宣布，正式成為氣候組織 CLIMATE GROUP EP100 會員，所有水泥廠導入 ISO50001 能源管理系統及目標 2040 年能源生產力相較 2016 基準年提升 50%。

台泥董事長張安平指出， 21 世紀是能源的世代，產業界應該探討能源效率，若能源效率不夠，就要想辦法讓能源效率往上提升，檢視產業自身的能源效率能否與世界匹敵。面對全球碳排放量高漲及能源轉型，提升產業能源效率為重要關鍵。

目前台泥兩岸所有水泥廠已通過 ISO 50001 認證，並制定節能策略，100% 水泥廠區設置餘熱發電系統，引進汽輪機進汽閃蒸技術，提高熱能回收，今明二年也將陸續投入多項能源效率提升的更新改造工程。

其中，包括蘇澳廠投入 9 億元進行餘熱發電設備更新改造，預計使每噸熟料淨發電量由 13 度增至 29 度，發電效益提升超過 1 倍；蘇澳廠投入 1.34 億元、和平廠分投入 3.82 億元，進行熟料冷卻機的更新改造工程，預計使每噸熟料的耗煤量分別各降低 1.2 公斤，總計一年將可減少 3139 萬度外購電力及 9760 噸耗煤量。

目前全球總計 122 家企業共同承諾 EP100，台泥是台灣首間加入 EP100 能源效率提升的大型製造業，同時也是全球第四家通過 EP100 審核的水泥公司，其餘國際水泥公司包含 Dalmia Cement、UltraTech Cement、Yanbu Cement Company 皆為承諾會員。

EP100 是 2016 年由英國氣候組織 Climate Group 與節能聯盟 (Alliance to Save Energy) 共同發起，支持更智能、更有效率地使用能源來提升生產力，並要求所有承諾成員每年提出年度節省能源報告，具體降低溫室氣體排放加速邁向潔淨經濟；EP100 與 RE100、EV100 為目前國際重要之三大永續倡議。