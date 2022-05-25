〈華擎股東會〉示警顯卡供不應求不復見 今年ASP將下滑

板卡廠華擎 (3515-TW) 今 (25) 日舉辦股東會，面對第二季、第三季消費性產品需求低迷，總經理許隆倫表示，第四季仍有新品上市動能可以期待，目前伺服器、IPC(工業電腦)需求相對穩健，但今年顯卡供不應求情況已不復見，整體出貨量有機會成長，不過 ASP(平均售價)將較去年下滑，

顯卡近期則受虛擬貨幣市場挖礦需求降溫，出現價量齊跌的狀況，許隆倫說，去年供不應求狀況現在已不復見，不過相比去年供給受限，今年整體顯卡出貨量仍有機會優於去年，但價格正在下跌，因此今年整體顯卡 ASP 會較去年下滑。

許隆倫說，伺服器、IPC 業務全年量價都可望成長，雖然伺服器還有部分零組件缺料、英特爾 (INTC-US) 供給吃緊問題，但正逐步改善中，只要 Meta(FB-US)、特斯拉 (TSLA)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等國際大廠未下修對資料中心的資本支出，整體伺服器產業還是樂觀。

至於 IPC，雖然在疫情發生的前半年受衝擊最大，但去年下半年、今年需求展望相對樂觀，不過，許隆倫認為，還要關注總體經濟，是否影響廠商投資力道。

主板、顯卡業務今年則相對辛苦，許隆倫表示，今年主機板出貨量要再成長有難度，價格也先看持平，下半年隨著英特爾處理器新品、超微 (AMD-US)7000 系列陸續上市，加上 PCIe Gen5 推展，有助帶動價格回升，甚至彌補第二季、第三季價格影響。

另一方面，華擎原規劃在今年台北國際電腦展 (COMPUTEX) 上，推出自有品牌電競顯示器，進一步完整電競產品線，不過許隆倫指出，由於目前市況相對較弱，推出時間會遞延至下滑，將待市況轉好後再推出。