以太坊重大變革最快8月實現 顯卡廠承受雙重壓力

以太坊今年將迎來重大變革，原本挖礦採用的 PoW(工作量證明) 將轉變成採用 PoS(權益證明)，意即不再依賴顯卡進行以太幣挖礦，根據核心開發者釋出的最新消息指稱，最快今年 8 月就會實現合併，市場對礦卡需求將再減少，不利顯卡價格，且加上輝達 (NVDA-US)、超微(AMD-US) 都將推新品，主板廠高價庫存去化壓力沉重，營運恐將承受雙重壓力。

台主板業者包含華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 近期都坦言，今年挖礦需求確實較去年顯著降溫，不過電競基本需求仍強，對顯卡市場看法仍正向。

隨著顯卡價格回落，除一線廠外，撼訊 (6150-TW)、映泰 (2399-TW)、華擎 (3515-TW)、麗臺 (2465-TW) 等，原本享有的價格紅利，恐明顯淡化。

以太坊去年即展開 PoW 轉移至 PoS 共識機制的作業，以太坊基金會核心開發人員 Tim Beiko 4 月時就預告，相關時程將延期，以太坊核心開發人員 Preston Van Loon 近期則透露，進展若順利，合併將可望在 8 月發生。

以太幣是目前礦工主要挖礦的虛擬貨幣之一，不過，由於以太坊 2.0 將改採 PoS，未來將不需要再依賴顯卡計算解決複雜問題，僅需透過質押擁有的以太幣 (虛擬貨幣) 便可賺取交易費，預期將使去年爆發的挖礦顯卡需求降溫，連帶讓價格紅利迅速消失。

值得關注的是，受中國風控措施、整體需求降溫影響，現階段各廠庫存水準普遍偏高，尤其近期輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 又將推出新品，各廠都有不少高價庫存，恐將對價格再形成另一個新的壓力。

價格方面，據統計，5 月顯卡價格平均跌幅約在 6-8%，與建議零售價 (MSRP) 平均溢價幅度也收斂至 5-24%，二手顯卡 5 月價格更下跌逾 1 成，部分規格還有折價狀況，反映礦工因未來無法再透過顯卡、算力賺取以太幣，已大力拋售相關硬體設備。

另外，虛擬貨幣價格今年以來也已出現大幅修正回檔，根據 CoinGecko 資料顯示，目前以太幣價格約落在 2000 美元之上，但相比年初 3800 美元高檔，波段跌幅已達逾 4 成。