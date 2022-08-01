全家打造零售業首發電動車商店 南科首發試營運

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (1) 日宣布，結合科技零售和綠色運輸理念，正式推出全台首部智慧零售電動車 FamiMobi，首發選擇於台南科學園區自 8 月底起試營運，希望藉此打造出零售業首發的電動車商店。

此次全家看準南科園區內逾 9 萬龐大勞動人口需求， FamiMobi 試營運期間共提供近百個品項，因應工業園區輪班制的型態，針對早餐、中餐、晚餐與宵夜四大黃金用餐時段加以出車營運，同時，由於園區外籍勞工眾多，也將提供東南亞特色餐食。

而在 FamiMobi 上，全家導入自助結帳設備、APP 隨買跨店取、APP 訂便當、代收繳費等服務，可令廠區生活機能大幅提升，全家強調，未來將運用會員資料庫和大數據分析，精準掌握消費偏好與人流購物熱區。

全家總經理薛東都進一步說明， 科技零售應用與時俱進， FamiMobi 將以三階段逐步推展新世代零售樣態，首先是讓零售服務突破地域限制，同步兼顧碳排環保趨勢議題，其次是延伸科技應用，自動感應消費者選購商品，並直接透過 APP 完成結帳扣款，實現零接觸快速消費場景，最終希望追蹤消費者聚集熱區，再透由電動車體行動優勢主動出擊，將服務直接送到消費者面前。

薛東都也提到，目前 FamiMobi 於南科範圍內均可提供服務，只要廠商提出申請，FamiMobi 會視實際情況前往，不排除未來將延伸至竹科和各大觀光景點。