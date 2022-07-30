〈能源盤後〉原油本周收高 但美國經濟衰退擔憂拖累月線下滑

原油期貨周五上漲，WTI 原油和 Brent 原油本周均收高，但對經濟衰退的擔憂拖累本月價格走低。

交易者仍在等待主要產油國就產量水平做出決定，石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 定於下周舉行會議。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.20 美元或 2.3%，收每桶 98.62 美元，WTI 近月期貨本周上漲 4.1%，但 7 月下跌近 6.8%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.87 美元或 2.7%，收每桶 110.01 美元，Brent 近月期貨本周上漲 6.6%，但 7 月下跌近 4.2%。9 月 Brent 原油期貨今日收盤屆期。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.14 美元或 2.1%，收每桶 103.97 美元，此最活躍 Brent 原油期貨，今日後轉為最近期契約。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 3.4881 美元，本月下跌 4.4%。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 3.6247 美元，本月下跌 7%，今日收盤屆期。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.2%，收每百萬 Btu 8.229 美元，本月上漲近 52%。

市場推動力

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示：「擔心經濟成長放緩的情緒持續助長看跌情緒，令全球大宗商品本月迄今收低。」

投資者正等待下周 OPEC + 會議，但有傳聞稱 OPEC + 計畫維持產量目標不變，有助於提振原油價格。

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 寫道：「OPEC + 下周三召開的 8 月會議將維持產量目標不變的消息傳出後，油價再次上漲。但確實有消息來源稱 OPEC + 將討論小幅擴大增產，這似乎更符合美官員昨日的樂觀看法。」

Otunuga 認為，未來一周的交易可能波動較大，其原因來自 OPEC + 會議，「尤其是在美國拜登總統近日向沙烏地阿拉伯提出擴大石油產量的請求後。無論會議結果如何，都可能對油價產生強烈影響。」