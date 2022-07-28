美SEC主席：美中必須儘快達成稽核協議 避免中概股下市

美國證管會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）周三（27 日）表示，美中兩國必須儘快達成中企稽核工作底稿協議，以避免中概股自美股下市。

詹斯勒在周三說：「我們無意派美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）稽核人員前往中國和香港，除非美中兩國達成框架協議，允許 PCAOB 全面調查稽核機構。」 PCAOB 由 SEC 監督。

詹斯勒表示，中國與疫情、物流相關的檢疫要求，意味美中需儘快就稽核方式達成協議。

美國國會正考慮立法，以加快中概股下市進程。詹斯勒說，若國會議員通過正在審議的法案，可能導致中概股摘牌時間表提前至 2023 年，原本為 2024 年。

上周詹斯勒曾表示，尚不清楚美中兩國能否達成協議。他坦言：「現在真的不知道美中能否達成協議，最終是否能按美方法律要求，稽核中概股實際財報情況。中國當局必須做出決定，迄今為止雙方談判具建設性。」

美中兩國監管機關一直在就授予美方稽核監管單位完整取得阿里巴巴 (BABA-US) 、京東 (JD-US) 等約 200 家中企的稽核工作底稿進行談判。若 PCAOB 稽核人員無法取得底稿，美方在 2020 年簽署的法律，可能會迫使這些中企自那斯達克與紐約證交所下市，最快 2024 年就必須下市。

全球已有幾十個國家允許其在美上市公司接受美方稽核，讓美國官員訪問當地會計師，並詳細審查他們的工作文件。中國和香港則以保密法和國安疑慮為由拒絕美方稽核。