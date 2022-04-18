馬雲消失500天 「螞蟻」愈變愈小

2020 年 10 月 24 日，註定要被中國網路載入史冊。

那一天，阿里巴巴 (BABA-US) 創辦人馬雲在外灘金融峰會上突然開砲，腳踩「巴塞爾協議」，斥責銀行是當鋪，痛批中國金融沒系統。

「潘多拉的盒子」從此被打開，輿論洪水鋪天蓋湧向阿里巴巴。

馬雲被四部委約談，螞蟻集團首次公開發行股票（IPO）被迫暫緩，阿里巴巴被反壟斷調查，挨罰人民幣 182 億元，湖畔大學被傳停止招生…… 網路產業從此進入震盪期。

輿論風向驟變，馬雲從「網路教父」、「馬爸爸」瞬間變成「萬惡資本家」。

在 2021 年胡潤百富榜上，作為昔日首富的馬雲，財富縮水 1,450 億元，位列第五，財富下降的程度，僅次於深陷流動性危機的許家印。

馬雲一手創立的阿里帝國，似乎也在與他劃清界限。阿里巴巴在去年 8 月發布的持股名單中，馬雲的名字消失了。

從 2020 年 10 月 24 日至今，已經 500 多天了，那個活躍在各大公開場合的馬雲，似乎消失了。

微信公眾號「察視界」指出，外灘金融峰會上那顆炸雷產生的漣漪，仍在蔓延。

阿里巴巴發布的最新財報顯示，去年第 4 季淨利為 192.24 億元，較一年前銳減 75%。

螞蟻集團的窘迫也顯而易見。從阿里巴巴的財報推測，螞蟻去年第 3 季的獲利約 176 億元，較去年同期成長 21%，但若扣除兩家海外公司上市帶來的賬面利潤上漲，螞蟻的實際經營收益下降，與上季相比，經營收益的減幅超過 40%。

螞蟻集團的窘迫顯而易見。(圖: AFP)

很多人都知道阿里巴巴的投資版圖龐大，但很少人留意到以數位金融為主業的螞蟻，早已建立起一個巨大投資帝國。

公開資料顯示，截至 2020 年 8 月 31 日，螞蟻的投資案逼近 200 個，涵蓋出行、房產、餐飲、媒體、人工智慧（AI）等二十多個領域，總投資額高達 3,000 億元。

但那場風波後，螞蟻的投資版圖開始出現縮水的跡象。

3 月 12 日，螞蟻全數出售持有的 36 氪公司股份。2015 年螞蟻就投資 36 氪，退出前持股比率達到 15.1%。

這不是螞蟻第一次在投資版圖上有大動作。

今年 1 月，螞蟻減持眾安保險，持股比重從 13.54% 降至 10.37%。2021 年 10 月，螞蟻賣出財新傳媒的股權，全面退出。

IT 桔子的數據顯示，2018 年螞蟻有 65 項投資案，總投資額達到 789.45 億元，但到 2021 年，螞蟻的投資案只剩下 20 個，總投資額為 182.27 億元，不到 2018 年的三分之一。

幾個月前，有人問，如果馬雲在外灘金融峰會上沒亂說話，螞蟻還會是如今的下場嗎？

答案很可能還是會。

事實上，馬雲在外灘金融峰會上的演講只是一個引爆點。當螞蟻以百倍杠桿繼續狂奔，當壟斷巨頭開始侵蝕消費者利益，當大咖開始向窮人放貸，當網路開始失去邊界……

一切，早已有了答案，無非是早晚的問題。