〈聯詠股東會〉市場需求不明 庫存、產能調整在所難免

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (8) 日召開股東會，副董事長暨總經理王守仁表示，現階段受大環境影響，終端消費受壓抑，目前看第三季市場需求仍不明朗，坦言在需求不好時，庫存與晶圓產能調整在所難免。

王守仁指出，目前因全球升息、俄烏衝突以及中國部分城市實施封控，終端消費買氣受壓抑，尤其是消費性產品需求不明，加上 6 月是各家公司自結當季財報、進行庫存調整，會再密切觀察後續情勢變化。

細分各應用，王守仁指出，車載、商用 IT、電競需求還不錯，現階段影響較大的為消費性產品，如手機需求較疲軟，加上中國部分城市封控，不僅需求降低，人員收入也減少，整體大環境仍不可控。

王守仁引述客戶端訊息，客戶已準備在 618 進行促銷活動，當中也包括消費性產品，加上 9 月為歐美地區的返校潮，將密切關注實際買氣，至於庫存水位，聯詠長期嚴格控管庫存，現在因生產周期較長，庫存水位短期內會增加，預估大致需要兩季調整。

針對 OLED 產品，王守仁補充，今年 OLED 面板在手機端滲透率將首度超過 5 成，現今產能供應還是不太足，售價則會依照市場供需去做調整，並與供應商、客戶保持良好溝通，維持長期合作夥伴關係。

至於產能，王守仁表示，目前 OLED 生產節點主要以 40、28 奈米為主，儘管現今 28 奈米產能仍較緊張，不過將持續增加供應量，預期明年會朝 28 奈米方向前進。