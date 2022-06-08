技術獲客戶肯定 AR/VR有不錯進展

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (8) 日召開股東會，副董事長暨總經理王守仁表示，聯詠長期深耕顯示器，累積大量 IP 與設計技術，可提供客戶完整的解決方案，目前在 AR/VR 領域已獲得客戶肯定，有不錯進展。

王守仁補充，任何產品都需要顯示器，但當客戶需要差異化，聯詠就能夠在現有標準產品基礎，疊加客戶所需要的功能，衍生出 ASIC 事業，如添加高速低功耗介面或者是提高觸控感應速度等，聯詠都可滿足客戶需求。

此外，聯詠不僅著墨在驅動 IC，非驅動 IC 領域如 Pixel Quality(畫質) 等，若客戶需要有比較漂亮畫質的表現及特殊應用，也是聯詠發展 AISC 的方向。

王守仁以 AR/VR 為例說明，要在這麼小塊的螢幕具備三高一低，包括高解析度、高刷新率、高速傳輸介面又要低功耗，聯詠已取得不少客戶的設計機會，目前進展還不錯。

王守仁強調，聯詠將用先進設計技術，研發具附加價值且創新的產品，加上精緻的產品組合，可跟客戶維持長期夥伴關係，並不斷投入新技術，以長期提升毛利率的方向前進。

另外，聯詠也積極拓展車載生意，王守仁看好，汽車使用大面板趨勢成形，一旦使用大面板，很難僅搭載 1 顆驅動 IC，未來還需要 T-CON(時序控制器)、高速介面等，目前 DP 1.2、1.4 規格都以開發完成，DP 1.5 也正開發中，可望提供客戶多樣化的產品組合。