中華電企業客戶成長強 看好5G、AIoT等長期發展

中華電 (2412-TW) 今 (29) 日舉行法說，董事長謝繼茂表示，除了個人家庭事業群營收持續成長，企業客戶事業營收也走揚，尤其 AIoT、IDC、雲端、資安、5G 企業專網與大數據等新興企客應用成長動能強勁，長期新興應用成長性仍可值得期待。

謝繼茂指出，個人家庭事業群受惠高品質服務及升速 5G、申辦固網寬頻 + 行動 + Wi-Fi 方案客戶數較上季增加 13.2%、家用 Wi-Fi 客戶數與去年同期成長 1 倍以上，帶動該事業群第二季營收年增 3.3%。

企業客戶事業群方面，由於 ICT 業務營收年成長 31.7%，尤其大型智慧能源專案營收顯著成長，年增 9.4%，推升整體事業群營收年增 9.4%。中華電表示，企業客戶事業群毛利率超過 20%，且長期來看有望維持一定水準，未來 AIoT、5G 網路等相關新應用，也會有顯著的成長性。

其他業務方面，謝繼茂表示，第二季的行動營收及客戶數持續領先，有信心可繼續站穩領導地位。5G 行動續約客戶平均月繳金額提升 37%，固網寬頻業務推出速在必行方案後，超過 70% 的客戶選擇 500Mbps 以上方案，有效達成升速與提升 APRU。

海外布局部分，中華電第二季與泰國 Thonburi Hospital 簽訂合作意向書，共同發展智慧醫療解決方案；此外，5G 企業專網業務也鎖定東南亞市場進行拓展。