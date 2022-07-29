外資翻多買船票 砸77.89億元買超貨櫃三雄

台股今 (29) 日在股王、權王強力帶動上漲下，收盤指數報 15000.07 點，為大盤指數自 13928 點反彈以來收盤新高，三大法人合計買超 141.84 億元，其中，外資買超貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW)，金額高達 77.89 億元。

今日外資買超 132.03 億元，投信買超 15.55 億元，自營商賣超 5.74 億元，在期貨市場，外資淨多單口數減少 1089 口，未平倉合約口數為多單 8968 口。

外資今天集中市場買超較多的個股為聯電、長榮、陽明、耿鼎、新光金、中興電、台積電、萬海、堤維西、聯合再生；今天集中市場外資賣超較多的個股為力積電、玉山金、華航、群創、中信金、華新、富邦金、國泰金、日月光投控、映泰、廣達。

投信今天集中市場買超較多的個股為遠東新、廣達、仁寶、光寶科、英業達、中鋼、友達、智易、永豐金、聯電；今天集中市場投信賣超較多的個股為欣興、兆豐金、玉山金、創意、正文、長榮航、鈺齊 - KY、統一、中信金、景碩。

自營商今天集中市場買超較多的個股為聯電、群創、長榮、臺企銀、元大金、仲琦、明泰、陽明、富邦金、康舒；今天集中市場自營商賣超較多的個股為長榮航、華碩、華新、力成、玉晶光、智原、遠東新、日月光投控、華航、國泰金。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股集中市場今天收盤指數報 15000.07 點，為大盤指數自 13982 點反彈以來收盤新高，但相對成交量仍嫌不足，大盤目前仍視為反彈格局，並不是回升走勢，且要留意季線 15497.26 點的壓力區。