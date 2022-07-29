〈台股盤前〉美股強彈pk台股財報黑天鵝 短線選股不選市

台股昨 (28) 日「萬五」曇花一現，在外資轉賣之下，加權指數下跌 29.69 點，收在 14891.90 點。美股四大指數雖然續揚，但近期台股法說會、財報紛紛影響基本面，多頭追價謹慎，台股有待震盪換手後再攻，短線操作選股不選市。

外資昨天轉賣超 40.1 億元；自營商賣超 5.2 億元，連五賣；只有投信擴大買超 20.4 億元，已達連 25 買；三大法人合計賣超 25.03 億元。

欣興法說會對 2022 年第三季市況釋出持平的保守看法，拖累昨日股價開低後下殺跌停 162 元。不過，多家外資出具最新報告，其中，亞系外資將目標價自 300 元調降至 250 元；日系外資將目標價自 332 元調降至 248 元；美系外資將目標價自 315 元調降至 300 元；但上述每家外資都仍看好長期後市，多維持「買進」及「優於大盤」評等不變。

今日觀盤重點，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 昨日公布第二季財報，受品牌拉貨放緩、終端需求走疲，加上價格持續走跌，第二季量價齊跌，營運更雙雙由盈轉虧，單季分別虧損 56.32 億元、47.14 億元，合計虧損逾 103.46 億元，等於第二季每開門一天就虧損近 1 億元，雙虎均保守看待下半年，將依市場狀況動態調整產能稼動率。

全球封測龍頭日月光投控昨日召開法說會，營運長吳田玉表示，儘管部分市場需求降溫，但包括車用在內等供給仍受限，看好整體產能利用率仍在 8 成以上，下半年維持營收逐季成長的目標，法人估，日月光第三季營收將季增 11-13%，可望一舉改寫歷史新高。

整體來說，台股來到「萬五」附近，上檔壓力重重，由於台股短線已反彈逾千點，解套與短線獲利了結賣壓加劇，加上近期常常上演法說會變「法會」、國內上市櫃公司財報恐有未爆彈待拆，使得多方趨於保守，短線預期仍將呈現震盪整理走勢。