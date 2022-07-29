〈台股盤中〉多方拉抬半導體、航運 萬五關卡來回測試

由於美國經濟連續 2 個季度萎縮，市場預期聯準會可能提早結束升息循環，美股和亞股表現平穩，台股今 (29) 日以上漲 58 點開出後，一度大漲逾 140 點，盤中在萬五關卡附近來回測試，以半導體族群和貨櫃三雄引領多頭人氣。

隨著台積電站穩 500 元關卡，聯電漲逾 3%，台積電相關供應鏈也表現不俗，精測、家登亮漲停燈號，致茂漲逾 7%，雍智科技也漲超過 6%，而台勝科、翔名、合晶、帆宣、漢磊和欣銓均漲逾 2%。

貨櫃航商再度轉強，萬海和長榮均漲超過 4%，陽明漲逾 3.5%，引領航運股走勢，台驊漲超過 3%，正德、四維航、慧洋 - KY、新興、裕民等均穩在盤上，整體航運股占大盤成交比重回升至 15% 左右。

從細族群來看，設計 IP 相關廠商表現熱絡，晶心科、力旺和世芯 - KY 漲半根停板上下，創意和 M31 漲近 4%。

電腦板卡相關業者反彈，麗臺、撼訊、映泰和華擎均漲半根停板上下。

同時，有不少表現強勢的個股輪動，高力、晉弘和偉聯漲停，耿鼎、矽碼和光聖一度漲停，順德、倉佑、今皓、矽創、順德、榮群、和大、亞矽、聚陽、信驊、台光電和宜鼎漲逾半根停板，銘旺實、萬在、神準、亞信、堤維西等也漲超過 4%。

元大投顧指出，即將進入上市櫃公司第二季財報密集公布期，轉機股、單季獲利大幅成長且產業正向的公司，容易獲得資金青睞，且較不易上演一日行情，相關個股可多加留意，待技術面轉強再伺機介入。

統一投顧則分析，美股重量級財報告一段落，財報干擾因素逐漸緩和，加上美參院通過晶片法案、拜習通話無重大利空，美股四大指數短多趨勢不變，而台股近期在反彈千點後，呈現狹幅震盪，目前仍守在月均線上，且月均線扣抵值往下扣低，預期月均線將有強勁支撐，短線趨勢仍偏多。