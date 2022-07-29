〈聯發科法說〉再下修全球手機銷量預估 5G手機恐剩6億支

聯發科 (2454-TW) 今 (29) 日召開法說會，執行長蔡力行指出，考量整體市場不確定性因素增加，下修今年全球智慧型手機出貨量預估、5G 銷量預估，分別調降至 12-12.7 億支、6 億支，不僅是第二度下修，也較高通 (QCOM-US) 的看法更保守。

由於全球通膨衝擊終端消費力道，加上 5G 手機換機意願低迷，包括三星、高通都在近日釋出對全球智慧型手機的保守展望，高通就坦言，原預期今年 5G 手機銷量可達 7.5 億支以上，但現階段看法已修正為 6.5-7 億支，減幅高達 14%。

無獨有偶，聯發科去年底原預期，今年全球智慧型手機銷量可年增 1-3%，第一季法說時已將預估調降至持平，約 13.5 億支，此次隨著全球通膨嚴峻、經濟環境改變，再度下修全球銷量至 12-12.7 億支，降幅約 6-12%。

針對 5G 手機方面，聯發科原預期今年可達 7 億支，上次法說則微降至 6.6-6.8 億支，此次也進一步下調至 6 億支，等同較原預期大減 1 億支，降幅約 10-12%。

蔡力行表示，儘管近來受大環境影響，但全年來看，5G 智慧型手機年增幅仍達 20%，且聯發科不論在高階市場的滲透率、市佔率都持續增加，也已準備下世代的旗艦晶片、豐富產品組合，可望維持既有市占率。

針對近期市場波動，蔡力行認為，現階段包括中國、美國市場不確定皆高，無法精準掌握復甦時程，不過依現有庫存來看，消化至正常水位需 2-3 個季度，因此聯發科也動態調整對晶圓廠的投片量，並與封測廠緊密合作，嚴謹管控庫存，也放緩招募速度，降低營業費用支出。

展望未來，蔡力行仍強調，聯發科預期未來數年 5G 手機滲透率將由今年的 50%，成長至 80% 以上，且 5G 手機功能將更豐富，公司也能持續掌握 5G 升級帶來的好處。

聯發科補充，公司 5G 產品受市場歡迎，根據市調報告，購物節銷售排行前 20 名的 Android 機種中，使用聯發科技解決方案機種高達 13 款，其中 5 款更採用 5G 旗艦天璣 9000 及高階 8100、8000 晶片。