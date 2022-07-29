〈聯發科法說〉下調全年財測、全球手機銷量預估下修 一文看懂六大重點

聯發科 (2454-TW) 今 (29) 日舉行法人說明會，儘管第二季、上半年獲利繳出亮眼成績單，但第三季受市場不確定性因素增加影響，營收估較上季下滑，並同步下調全年財測，營收年增 20% 恐難達標，此外，聯發科也保守看待全球智慧型手機銷量。《鉅亨網》整理出本場法說六大重點，讓讀者一文看完快速看懂。

上半年大賺逾 4 股本

聯發科公布第二季財報，由於產品組合變動，第二季毛利率跌回 5 成以下，降至 49.3%，不過，受惠營運規模擴大，每股稅後純益達 22.39 元，續創歷史新高，整體上半年稅後純益 686.98 億元，年增 29.42%，每股稅後純益 43.41 元，大賺超過 4 個股本。

Q3 營收估季減 1-9%

執行長蔡力行坦言，由於市場整體需求不確定性增加，聯發科第三季營收估較上季下滑，以美元兌新台幣匯率 1 比 29.5 元計算，營收約 1417-1542 億元，季減 1-9%，年增 8-18%，毛利率中位數預估較上季的 49.3% 下滑，估約 47.5-50.5%，營業費用率約 24-28%。

下調全年財測

展望全年，蔡力行認為，庫存調整將延續未來 2-3 季，但憑藉多元產品組合及領先的產業地位，聯發科仍可穩健應對短期市場挑戰，營收年增幅調降至 17-19 %，毛利率目標維持 48-50%。

下修全球手機銷量預估

全球通膨衝擊終端消費力道，聯發科下修今年智慧型手機全球銷量預估，降至 12-12.7 億支，降幅約 6-12%，至於 5G 手機，聯發科原預期今年可達 7 億支，繼上次法說調降預估後，此次也進一步下調至 6 億支，等同較原預期大減 1 億支，降幅約 10-12%。聯發科較高通 (QCOM-US) 的看法更為保守。

市場庫存水位調整

談及半導體市場波動，蔡力行認為，現階段包括中國、美國市場不確定皆高，無法精準掌握復甦時程，不過依現有庫存來看，消化至正常水位需 2-3 個季度，因此聯發科也動態調整對晶圓廠的投片量，並與封測廠緊密合作，嚴謹管控庫存，也放緩招募速度，降低營業費用支出。

看好未來 5G 手機滲透率

展望未來，蔡力行表示，今年 5G 智慧型手機年增幅仍可達 20%，聯發科不論在高階市場的滲透率、市佔率都持續增加，也已準備下世代的旗艦晶片、豐富產品組合，可望維持既有市占率。蔡力行強調，預期未來數年，5G 手機滲透率將由今年的 50% 成長至 80% 以上，且功能將更豐富，公司也能持續掌握 5G 升級帶來的好處。