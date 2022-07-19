比特幣站回2.2萬美元 多檔板卡廠跌深反彈攻漲停

加密貨幣在美股走揚帶動下，重回漲勢，整體市值也站回 1 兆美元之上，其中比特幣價格站回 2.2 萬美元，創下近 1 個月高點，以太幣漲勢更為剽悍，近 1 日漲幅接近 1 成，報價來到 1500 美元之上，帶動今日與加密貨幣市場連動度高的板卡族群跌深反彈，午盤前多檔概念股齊攻漲停。

板卡族群為今日盤面強勢族群之一，午盤前包含麗臺 (2465-TW)、映泰 (2399-TW)、青雲 (5386-TW) 均攻上漲停價位，撼訊 (6150-TW) 漲幅也超過 9%，技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW) 等漲幅也有 3%，華碩 (2357-TW) 同樣力穩盤上。

根據 CoinGecko 最新報價顯示，比特幣價格重新站回 2 萬美元，近一日最高來到 2.2 萬美元之上，近一周反彈逾 1 成，市值第二大的以太幣近一周則強彈近 4 成，最新報價來到 1540 美元上下，整體加密貨幣市值站回 1.1 兆美元之上。

不過，加密貨幣自去年以來大幅回檔修正，以比特幣為例，自歷史高點約 6.9 萬美元，價格僅剩三分之一不到，以太幣價格也從接近 4900 美元的高點滑落至不及 2000 美元，加上以太坊 2.0 即將上線，導致今年以來挖礦市場急凍。

展望下半年，廠商多對營運相對保守看待，除去年挖礦商機帶來的超額紅利收斂外，年初爆發的俄烏戰爭也對營運有一定程度的影響，不過觀察今年在料況改善下，整體顯卡出貨量可望優於去年，並進一步滿足電競需求，下半年包含輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 等也規畫推出新品，可望再為市場挹注動能。