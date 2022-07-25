〈撼訊技職合作〉向下扎根 攜手木柵高工設立FPGA教學中心

因應少子化街擊、產業快速變革，顯卡廠撼訊 (6150-TW) 參與台北市技職教育政策網領 3.0 政策，今 (25) 日宣布與木柵高工簽署合作備忘錄，將共同成立、揭牌台北市 FPGA 可程式化電路應用技術教學中心 (FPGA)，進一步向下扎根，培育產業所需的人才。

撼訊總經理陳劍威表示，他自己也是技職體系出身，產學研合作對產業發展是重要關鍵，與木柵高工合作的 FPGA 後市發展潛力龐大，包含在國防應用、通訊、武器等都必須用到，觀察英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 就分別收購 Altera 、賽靈思 (XLNX-US)，強化在 FPGA 布局。

撼訊長期與各大專校院合作，推出相關技術課程，這次進一步向下扎根，擴大在高職合作布局，進一步培育產業所需要的人才，據了解，撼訊的 FPGA 是與國際大廠賽靈思合作，隨著賽靈思也已在各國同樣強化產研布局，撼訊也希望將該模式導入台灣技職體系。

台北市是在 2018 年 7 月訂定台北市技職教育政策網領，2020 年 7 月進一步修訂 2.0 版，至今已完成 23 案大型產官學合作案，累計獲產業挹注約 1.93 億元的教學設施設備、獎學金，並建置完成 7 間奥企業技術同步之區域型技術教學中心。

撼訊表示，未來將與木柵高工規劃開設相關技術應用課程、加強產學交流合作、協助提升教師教學能力等，雙方合作建置的台北市 FPGA 可程式化電路應用技術教學中心，也將運用 FPGA 積體電路的設計驗證技術特性，提供學生更多元的專業技術課程。