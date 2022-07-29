聖暉轉投資衛司特今登興櫃 早盤漲逾34%

聖暉 (5536-TW) 轉投資 PCB 製程應用電解設備及耗材廠衛司特 (6894-TW)，今 ( 29) 日以每股 142 元登錄興櫃交易，早盤最高價衝上 191.5 元，漲幅 34.85%。

衛司特自結上半年營收 4.2 億元，稅後純益 1.08 億元，每股純益達 5.5 元。

聖暉在 2019 年獲衛司特引進為策略夥伴，以每股 98 元認購 1300 張，目前聖暉持有衛司特 1872 張，持股比例 9.18%，並擁有衛司特一席董事席次。

衛司特成立於 2001 年 1 月間，董事長兼總經理為林世民，主要經營業務是電解設備與耗材及再生金屬服務等，送件時資本額為 2 億 402 萬元，產業別是其他業。

衛司特 2021 年營收 7.17 億元，稅前盈餘 2.27 億元，稅後純益 1.64 元，每股純益 8.55 元。聖暉自結 2022 年上半年營收 4.2 億元，年增 35.77%，稅後純益為 1.08 億元，每股純益為 5.5 元。。

目前衛司特在越南及中國江蘇及昆山均設立據點，上市 PCB 廠欣興 (3037-TW) 及華通 (2313-TW) 均為衛司特重要客戶；衛司特並將業務版圖由 PCB 產業推進到面板及半導體業，公司指出，衛司特目前在這三大產業積極開發客戶。

衛司特登錄興櫃案主辦推薦券商為兆豐證券，協辦券商為元大及國票證券。