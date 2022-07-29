晶圓雙雄領軍上攻 台股漲108點收15000點 月線翻紅

美股連 2 天收高，加上美國晶片法案獲眾議院通過，台股今 (29) 日由晶圓雙雄領軍半導體族群走揚，航運股同獲買盤青睞，激勵大盤漲逾百點、站上萬五大關，不過，金融股賣壓湧現，使得加權指數漲幅縮小，終場上漲 108.17 點或 0.73%，收在 15000.07 點，成交值 2228.57 億元。台股周線連四紅，累計本周上漲 50 點，月線也翻紅，累計 7 月小漲 174 點。

櫃買指數終場上漲 1.92 點或 1.06%，收在 183.58 點，成交值 551.6 億元。上市櫃成交值合計 2,780.17 億元。

受惠蘋果財報優預期，晶圓代工龍頭台積電今天一路在盤上表現，終場上漲 1.6%，收 509 元；聯電股價反彈約 3.5%，站回 40 元之上；力積電 28 日完成 4.09 億美元海外存託憑證 (GDR) 發行訂價，但較收盤折價 8.47%，力積電今天股價應聲重挫逾 7%，創上市以來新低。

航運股今天扮演撐盤要角，萬海股價勁揚近 5%，長榮、陽明也有 3% 以上的漲幅，台驊投控、中櫃、漢翔等均表現不俗。金融股盤中陸續翻黑，中信金挫逾 1%，金控雙雄也收跌，但第一金、合庫金仍力守盤上。

量測儀器設備廠致茂法說釋出正向展望，看好下半年電動車需求暢旺，第三季營運可望再攀高峰，激勵今天股價直奔漲停，達 172 元。半導體測試介面廠精測上半年大賺逾一股本，下半年單季業績有機會創高，全年展望仍樂觀，帶動股價亮燈漲停，達 457 元。

潤泰全、潤泰新同步變更會計政策，雖然第二季每股淨值保住正數，避免下市危機或打入全額交割，但合計淨值縮水近 1300 億元，潤泰雙雄今天股價應聲打入跌停。