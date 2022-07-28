土洋法人合砍欣興2.27萬張 外資大賣航運、敲進金融股

外資今 (28) 日賣超台股 43.26 億元，不過期現貨不同調，台指期淨多單增持 1381 口，來到 1.01 萬口；個股方面，欣興同時成為外資及投信單日賣超第一的個股，土洋法人合賣 2.27 萬張；外資也大舉調節航運族群，合計賣超貨櫃三雄、航空雙雄共 4 萬張，反手大舉加碼金融股。

外資今日大舉調節欣興 1.74 萬張外，也賣超景碩 6024 張，以及成熟製程相關的力積電 7636 張、聯電 7204 張；面板指標友達 7134 張、彩晶 2833 張，以及宏達電 2799 張等電子股。

傳產股方面，外資賣超空運雙雄長榮航 1.43 萬張、華航 6239 張，以及貨櫃海運三雄長榮 1.3 萬張、陽明 3343 張、萬海 3088 張，還有中鋼 1.61 萬張、遠東新 3106 張、台泥 6206 張等傳產指標；金融股則賣出玉山金 6339 張、永豐金及開發金各約 3200 張較多。

外資買超最多的個股是中興電 1.41 萬張，再來多為金融股，包含台企銀 1.38 萬張、新光金 1.28 萬張、富邦金 6867 張、台新金 5337 張、國泰金 4113 張等；另外還有華新 1.15 萬張、日月光投控 5910 張、台積電 5337 張，以及榮剛、仲琦等個股。

投信今日則持續加碼台股，買超 19.28 億元、連 25 買；買超個股多集中在電子中下游，包含致伸 3249 張、奇鋐 2367 張、廣達 2229 張、仁寶 2041 張、台達電 1705 張、光寶科 1651 張，英業達 1379 張、緯創 1165 張；傳產則有台泥 1381 張、中鋼 1261 張。

投信賣超最多的個股也是欣興 5294 張，依序還有智原 1589 張、博智 1246 張、華通 1135 張、全新 733 張、友達 710 張、矽格 670 張、昇陽半導體 666 張、統一 664 張、南電 637 張。