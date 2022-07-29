00713從年配改為季配 有利穩定現金流規劃

元大投信掀起台股基金多次配息浪潮，元大投信再將旗下台股 ETF 資優生 - 元大台灣高股息低波動 ETF(00713-TW)，由年配息改為「季配息」，並定於每年的 3 月、6 月、9 月、12 月除息，同時納入「收益平準金機制」，有利提供穩定的股利配發。

元大投信表示，00713 改為「季配息」後，預計將於今年 9 月進行除息交易，所以現在進場 00713 的投資人，在今年就可以參與到 9 月和 12 月兩次除息。

據元大投信官網顯示，00713 自 2017 年 9 月份上市以來，每年配息金額逐年成長，過去 4 年每單位配發金額依序為 1.55 元、1.6 元、1.7 元和 3.15 元。

觀察 00713 所追蹤的特選高息低波指數，在最近一次指數成分股異動後，成分股的加權平均現金股息率攀升到 7.5%，使得 00713 配息金額備受市場期待。

00713 過去一直是高股息 ETF 的資優生，不僅每單位配息金額逐年成長，也幫投資人積極爭取資本利得。根據理柏資訊計算，截至 6 月底，00713 在過去 1 年、2 年和 3 年的含息報酬率分別為 0.12%、43.16% 和 50.83%，經歷過去一年台股的劇烈震盪，00713 依舊守住正報酬表現，讓投資人在獲取配息收益的同時，也能享受到資本利得的成長。

再者，以波動風險來看，00713 在過去 1 年的年化波動率僅為 10.83%，明顯低於台灣加權股價指數的 15.23%，完美符合「低波動」訴求，也讓 00713 這檔台股 ETF 無論在資本增值、配息收益、波動風險等 3 大面向，都有出色的表現。

元大台灣高股息低波動 ETF 基金研究團隊表示，截至 6 月底，00713 現階段在持股布局上，以低本益比和高殖利率的電子股為主，占比約 6 成，主要持股如華碩、仁寶、光寶科、群光等，其餘部位則是配置在營運穩健的台塑、台灣大、卜蜂、宏全、中保科等老牌存股型標的，使得在美國聯準會加速升息引發的市場劇烈波動下，00713 還是展現了難得的耐震能力。