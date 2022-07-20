0050三天火速填息 57萬股民股息價差兩頭賺

「國民 ETF」元大台灣 50(0050-TW) 再度火速填息！受惠美股強彈，台積電今 (20) 日早盤一度站回 500 元大關，0050 跟漲盤中最高衝上 116.2 元，一舉回補 18 日的除息缺口，僅歷時三天便完成填息任務，等於有超過 57 萬名參與除息的股民，股息、價差兩頭賺。

根據集保結算所統計，此次參與 0050 除息的投資人為史上最多，到 15 日為止，有高達 57 萬股民抱有 0050，其中，除了 57 萬名持有百張以下的小股東外，還有 492 名持有超過百張的大戶、中實戶，法人認為，從股東結構可看出，無論長期型或看好短彈的投資人都布局其中。

0050 近年改為一年兩次配息，在除息後填息加快，尤其下半年 0050 的成分股陸續配息，使 ETF 的配息較少，相較上半年更常見火速填息，最快 1 天就達陣。

今年上半年，台股重挫 3393 點，0050 在 7/18 除息時，大盤已屆下跌滿足點，醞釀反攻，而隨美股報復性反彈，0050 同步大漲，今日一舉飛越除息前的 115.5 元收盤價，最高衝上 116.2 元，投資人帳面賺回股息外，也賺到資本利得。且 0050 不僅填息，收盤還成攻站上月線，值得一提的是，台積電早已收復月線，顯示大型權值股陸續恢復元氣，有望進一步引領盤勢擺脫低谷。

法人表示，過去台股從波段高點下跌 20% 跌入熊市後，每月底進行定期定額投資一年的平均報酬率一成，兩年平均 21.6%，顯示大幅下跌可視為進場良機；而大型股通常率先被回補，因此預期 0050 填息後依舊可期，尤其近期許多資金已積極進場，帶動 0050 的受益人數迭創新高，0050 今日的規模更來到 2376 億元，創下 7 月來最佳表現。