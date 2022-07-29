專業電池模組商佐茂 攜手國票證券啟動IPO計畫

隨著綠色能源興起及減碳趨勢成形，電能已逐漸成為最重要的能源之一，能源產業也伴隨這波熱潮更加受到資本市場的期待及重視，國票證券與國內鋰電池模組專業製造商「佐茂」日前完成上市櫃輔導簽約儀式，正式展開 IPO 計畫，雙方攜手共同邁向資本市場，期許成為資本市場上的強大生力軍。

佐茂深耕電池產業二十五年，客戶囊括各大產業，不論是智慧穿戴裝置、電動自行車、資料中心等，更包含工業用、醫療用、車載等電池模組，佐茂以豐富的研發製造經驗與嚴謹的品管系統，提供客戶最完善的服務。

近年來運動健身風氣盛行，歐美地區逐漸使用電動自行車做為日常通勤工具，而電動自行車也成為戶外運動騎乘工具的首選，同時達到運動及遠距離通行的效果，佐茂透過專業的研發能力，與國內電動輔助自行車大廠合作多年，提供具有耐高溫、耐低溫、防水、防塵及耐震等特性的電池模組，並配合客戶的車體設計，改變電池模組的造型，使電池模組包覆於車架內，達到配重與美觀的效果。

具有監測健康狀況及記錄運動表現的智能手錶，也在市場上掀起新的旋風，透過智能手錶能夠對心跳、心律、血氧等健康數據進行監測，提供即時的健康警示效果，並在運動時紀錄運動表現，提供完整的表現數據讓使用者規劃更有系統的訓練模式。佐茂生產的精密電池模組，獲得國際運動智能穿戴龍頭青睞，具有體積小、使用壽命長及電力穩定等特點，並可隨著客戶產品型號的不同提供客製化服務。

佐茂母公司桓鼎 - KY(5543) 近年戮力布局新能源事業市場，結合金屬建材及鋰電池模組技術，新產品儲能牆 (Energy Wall) 即將邁入量產階段，雙方合作綜效逐漸顯現，未來在用電大戶案場設計等新業務型態亦倍受市場關注，本次望借助國票證券多元金融服務實力，強強聯手展現擴張營運野心。

國票證券擁有專業精準的承銷團隊，以中型券商規模之姿，在資本市場上屢創佳績，團隊致力推動優質企業進入資本市場，持續為資本市場注入新活水，近年來充分展現承辦籌資案件的能力，協助企業引進全方位資源，與發行公司在資本市場的道路上共同成長茁壯。