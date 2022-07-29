美中經濟陷困境 台灣半導體產業面臨下行風險

台灣經濟成長正自去年的逾 10 年高峰回落，風光一時的半導體產業，也將面臨下行風險，原因是美國與中國經濟陷入困境，且全球電子和半導體需求開始減弱。

彭博調查顯示，經濟學家預估台灣第 2 季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長 3.15%，雖略高於第 1 季的 3.14%，但表現遠不如去年。台灣主計總處定周五（29 日）午後公布數據。

中國與美國是台灣兩大出口市場，合計占整體外銷的比率超過 50%。

不過，美國商務部周四公布的數據顯示，第 2 季 GDP 萎縮 0.9%，為連續兩個季度萎縮，符合「衰退」技術性定義。

疫情封控措施、「爛尾樓」風暴也拖累中國經濟，導致經濟學家下修今年中國成長預測，目前下調至 3.9%。中國第 2 季 GDP 僅增長 0.4%，寫下 2020 年首季以來最小增幅。

倫敦金融時報報導，知情人士透露，北京正尋求為「爛尾樓」提供高達人民幣 1 兆元（1,480 億美元）的貸款，以協助建商完工，並安撫拒繳房貸的購房者。

法國外貿銀行（Natixis）資深經濟學家吳卓殷說：「台灣在全球疫情衝擊期間的表現令人稱羨，但如今全球通膨惡化，需求降溫，導致台灣經濟成長腳步趨緩。在消費者轉趨謹慎的情況下，風光一時的半導體產業，也將面臨下行風險。」

以半導體、電子零組件為大宗的台灣出口，在疫情期間大放異彩，單月金額由疫前的 300 億元美元以下，快速擴大至逾 400 億美元。然而，第 2 季以來已出現自高峰滑落的跡象。

全球「晶片荒」促使半導體等科技業大舉投資的情況下，去年台灣民間固定投資激增 19.9%，成為經濟成長最大驅動力。今年料仍是重要支撐，但第 1 季民間投資成長速度已放慢至 6.6%。

市調機構顧能（Gartner）周三預估今年全球半導體產業營收成長 7.4%，增幅遠不如三個月前預測的 14%，明年整體營收更可能下滑 2.5%，顧能並預料全球晶片產業史上最繁盛周期即將告終。