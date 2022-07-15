〈陸港盤後〉中國Q2經濟大幅降溫 全年目標難達陣 A股重挫

中國 A 股三大指數周五（15 日）收盤同步重挫，跌幅均超過 1%，原因是中國上季經濟僅成長 0.4%，為首波疫情爆發以來最小增幅，凸顯封控措施衝擊，香港恒生科技指數也大跌，利空是阿里巴巴捲入警方資料外洩調查。

證券時報報導，滬指周五收盤大跌 1.64% 至 3,228.06 點，深成指重摔 1.52% 至 12,411.01 點，創業板指驟跌 2.08% 至 2,760.5 點。兩市成交額合計人民幣 1.0881 兆元，「北向資金」淨流出 89.31 億元。

地產、建築、建材、券商類股齊跌，鋼鐵、農業、保險、醫藥等族群走低；旅遊、汽車類股逆勢走高。

香港恒生指數收盤重摔 2.19%，恒生科技指數驟跌 3.22%，阿里巴巴 (09988-HK) 股價急跌 6%。

中國國家統計局發布周五發布的數據顯示，上半年國內生產毛額（GDP）較去年同期成長 2.5%，第 2 季 GDP 增長 0.4%，遠不如第 1 季的 4.8%，也不如經濟學家原估的 1.2%，並寫下 2020 年首季以來最小增幅。

數據顯示，上季上海經濟萎縮 13.7%，北京萎縮 2.9%，凸顯「清零政策」對經濟的衝擊。

法國興業銀行首席亞太經濟學家姚煒表示，GDP 成長率大幅低於預期，意味今年幾乎不可能達成 5.5% 成長目標，甚至 4% 也非常有挑戰性。她說，下半年經濟需強勁復甦，全年才可能增長 4%。

彭博經濟學家舒暢與曲天石說：「中國第 2 季 GDP 擴張，展現經濟韌性，以及強力政策刺激措施的影響——但我們仍懷疑經濟是否能持續復甦。我們對 6 月經濟活動回溫感到鼓舞，製造業和服務業景氣均回升，但中國 7 月再度爆發疫情，使消費再度面臨風險。短期內政府可能會持續推出刺激措施，以帶動經濟復甦。」

阿里巴巴之所以面臨賣壓，利空是華爾街日報報導，知情人士透露，上海當局約談阿里巴巴雲端部門高階主管，以調查警方資料庫被駭一事。

United First Partners 亞洲研究部門主管 Justin Tang 說：「調查將讓投資人暫時停下腳步，評估改革是已經結束還是仍在進行，鑒於市場的脆弱性，投資人會採取『先賣再問』策略。」