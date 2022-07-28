吳東亮晉見總統蔡英文 對壽險業淨值危機提建言

工商協進會理事長吳東亮今 (28) 日上午率新任理監事共 32 人，晉見總統蔡英文，吳東亮並針對近日來保險業淨值危機引發國人關注一事，提出建言，他表示，壽險業者面臨台灣債券市場規模過小、投資法令鬆綁不足的困境，盼政府採取在地化配套措施，擬定公開一致的資本監理標準。

工商協進會吳理事長致詞時表示，將秉持創會宗旨，配合國家經濟發展，以「優化投資營運環境」、「深化全球經貿合作」、「強化工商創新動能」、「擘劃永續共好未來」四大核心主軸，持續向政府提供財經建言，並加強與政府合作，拓展國際競爭力，協力實現台灣經濟再躍升。

吳東亮並提及保險業對安定台灣社會扮演重要角色，他表示，金管會對壽險業監理已十分嚴謹，台灣多數壽險業者依現行監理規定來看，體質都相當健康，更積極配合政府規劃，將於 2026 年導入實施 IFRS17 國際會計準則以及 ICS 清償能力標準。

不過，吳東亮指出，業者卻也面臨台灣債券市場規模過小、投資法令鬆綁不足的困境，期盼政府考量國內狀況，採取在地化配套措施，依本國國情擬定公開一致的資本監理標準，以利保險業者來遵循，並希望政府能給保險業者多一點肯定、支持和鼓勵。

工商協進會同行的理監事也針對近來工商界關切的議題，向總統提出七大類建言，包括國境開放政策、穩定供電、改善兩岸關係、加速規劃台灣成為亞洲資產管理中心、重新將台灣打造成國際正體中文學習重鎮，並放寬簽證停留限制、調整人工生殖法規及加大生育補助、成立台灣「觀光國家隊」等。

