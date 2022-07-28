宇瞻Q2純益季減7.5% EPS 1.45元

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (28) 日公告第二季財報，受到記憶體市況趨緩影響，單季稅後純益 1.47 億元，較上季下滑 7.5%，年減 13.6%，每股純益 1.45 元；上半年稅後純益 3.05 億元，年增 4%，每股純益 3.01 元。

宇瞻第二季營收 21.13 億元，季減 8.25%，年減 8%，毛利率 19%，季減 1.8 個百分點，年減 1 個百分點，營益率 8.44%，季減 0.36 個百分點，年減 0.9 個百分點；稅後純益 1.47 億元，季減 7.5%，年減 13.6%，每股純益 1.45 元。

宇瞻上半年營收 44.16 億元，年增 1%，毛利率 20%，年增 2 個百分點，營益率 8.63%，年增 0.32 個百分點；稅後純益 3.05 億元，年增 4%，每股純益 3.01 元。

宇瞻總經理張家騉表示，目前產業環境變動快速，為促進整體營運績效，除持續累積三大營運動能外，也積極尋找策略合作夥伴。

宇瞻 6 月宣布為提升市場競爭力與擴大集團營運綜效，將與另一家工控儲存裝置品牌宇達資訊進行策略聯盟，透過換股方式將其納為子公司，雙方在客戶應用各有所長，藉由換股案，加速開發潛在客戶並提早布局記憶體產業未來發展，發揮整合效益，提升市占率。