光洋科條款拍板！金管會禁臨時動議突襲解任董座

光洋科去 (2021) 年董事會以臨時動議方式解任原董事長馬堅勇，引發市場派與公司派鬥爭，為避免預防這類事件再度重演，金管會今 (28) 日宣布，未來解任董事長要提董事會或常董會，此類重大事項不得以臨時動議提出，最快 8 月上路，違反者最高將開罰 480 萬元，此法規修正被外界視為「光洋科條款」。

金管會表示，考量涉及公司經營重大事項，董事為決策前應有充分資訊及時間評估，明定涉及公司經營的重大事項應在召集事由中列舉，不得以緊急情事或正當理由以臨時動議提出。

金管會進一步指出：公司法明定，董事長選任應由董事會或常務董事會決議，解任亦應由原選任董事會或常務董事會決議，基於董事長解任與選任同屬公司重要事項，明定董事長選任或解任應提董事會或常務董事會討論。

金管會表示，董事會議事辦法是依照證交法來授權訂定的，違反的話，按照規定會罰 24 萬到 480 萬，如果違反程序，經濟部就不允許變更登記。

金管會雖強調並非針對個案，主要考量過去對於解任董事長沒有明確規範，因此修法納入，但因為光洋科去年 11 月 5 日董事會以臨時動議方式解任原董事長馬堅勇，補選新董事長王炯棻，還出現董座鬧雙包紛爭，所以相關法規修正被視為「光洋科條款」。