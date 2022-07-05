安碁資訊6月營收續創高 完成現增募得4.8億元

宏碁 (2353-TW) 集團旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 今 (5) 日公告 6 月營收，在併購效益發酵下，單月營收續寫新高，達 1.45 億元，月增 14.8%、年增 59.2%，此外，安碁資訊也宣布完成現金增資，共募得 4.8 億元，將用於償還銀行借款、充實營運資金。

安碁資訊第二季營收達 3.91 億元，季增 10.7%、年增 90.98%，累計今年上半年營收達 7.5 億元、年增 94.95%，均改寫歷史新高，累計前 6 月營收已達去年全年營收的 88%。

安碁資訊表示，為推動台灣資安服務產業發展、提升未來創新能量，6 月順利完成現金增資，發行 5000 仟股，募資總額為 4.8 億元，並在 6 月 27 日完成新股發放，本次現金增資募集完成後將用於償還銀行借款，預計負債比率將自 66% 下降至 45%。

安碁資訊進一步指出，這次募集資金也將用於公司資安創新技術的研究發展，透過與國際資安業者協作，發展主動式資安情資、AI 資安攻防創新技術，同時結合宏碁雲架構在雲端應用、企業營運不中斷服務相輔相成，強化資安服務和產品的核心技術能量。

展望今年，安碁資訊對營運審慎樂觀看待，除看好併購效益外，去年、今年也續拿下多項資安服務標案，下半年也將進一步與美系大廠合作雲端資安服務，今年營運穩中向上。