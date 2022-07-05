電聲元件廠6月營收 致伸、美律雙寫同期高

電聲元件廠今 (5) 日同步公布營收，致伸 (4915-TW)6 月營收 70.48 億元，寫近一年半新高，月增 2.64%、年增 33.61%；美律 (2439-TW) 單月營收同樣雙增，來到 30.33 億元，兩家業者均寫同期新高。

致伸第二季營收 202.8 億元，季增 13.3%、年增 23.3%；上半年營收 381.78 億元，年增 13.6%，單季、累計營收雙雙創同期新高。

致伸表示，第二季是充滿挑戰的季度，因中國新冠疫情封城影響生產和需求，此外，利率和通膨上漲抑制消費者信心，導致第二季需求較為疲弱，也影響消費者對下半年信心。

面對中國新冠疫情封城和總體經濟不利條件影響，致伸受惠商用設備、非消費性視覺影像 (B2B)、消費性聲學產品和其他新業務需求依然強勁，上半年營運不俗，預期相關產品銷售動能將延續至下半年。

美律第二季營收 80.14 億元，季增 22.17%、年減 1.9%；上半年營收 140.33 億元，年減 11.77%。

展望後市，美律提到，下半年進入傳統出貨旺季，耳機、揚聲器兩大新品產品線放量，第三季將顯著優於去年同期，第四季有望再成長，下半年毛利率則會超過第一季的 14.6%。