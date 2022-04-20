致伸新事業出貨看增 外資喊買目標價67元

外資最新報告指出，看好電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今年旗下產品線銷售量增加，且新事業推出的新品前景佳，尤其車用 ADAS、視覺影像產品大量出貨，營運看增，給予「買進」評等，目標價 67 元。

致伸近年透過聲學、光學 / 視覺及人機介面等三大立基點，布局非手機市場的新事業，包括車用、IOT、智慧家庭等，外資認為，致伸除了新事業產品成長強勁外，並持續改進產品組合與營運方式，藉此提升公司利潤，不過 PC、NB 需求放緩將成營運風險。

外資表示，致伸今年營運將受惠車用 ADAS 需求續強、視覺影像的新相機模組開始大量出貨，警用相機擺脫缺料窘境，另外，聲學產品出貨也有所成長，惟零組件供應會是最大挑戰。

其中，車用 ADAS 方面，致伸為電動車大廠特斯拉供應鏈之一，據悉，旗下車用相機模組除了供應特斯拉上海廠外，也已取得柏林廠認證，並將以獨家方式供貨，看好下半年出貨量將逐步放大。

外資指出，除了新事業成長外，隨著遠端辦公趨勢上升，致伸旗下印表機、多功能事務機等商用設備也可望受惠，因此給予買進評等，目標價 67 元。

致伸 3 月營收 69.44 億元，不僅寫同期高，也攀 14 個月高點，月增 36.97%、年增 20.62%；第一季營收 178.94 億元，年增 4.28%。