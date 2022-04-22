〈瑞昱法說〉商用需求健康彌補消費市場疲軟 Q2營運審慎樂觀

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (22) 日召開法說會，副總黃依瑋預期，現今商用需求相當健康，且動能一路延續至本季，可彌補消費市場疲軟影響，對第二季整體營運審慎樂觀，將密切關注俄烏戰爭、中國封城及全球通膨帶來的影響。

細分各產品線，黃依瑋指出，由於網通晶片扮演網路暢通的角色，隨著越多人渴望網路需求，且對傳輸速度、覆蓋範圍的要求不斷增加，因此預期乙太網、交換器及 Wi-Fi 三大產品線，不僅出現量的成長，整體產品組合也升級。

其中，乙太網現階段需求沒有放緩跡象，且 2.5G 的升級趨勢也從 PC 端延伸至網通終端設備，包括路由器、交換器、PON 等；交換器晶片朝向管理型發展。

Wi-Fi 方面，Wi-Fi 6 現今已是市場主流規格，並在 PC、路由器、OTT 盒子等終端應用不斷滲透，整體需求相當熱絡，瑞昱也持續提升性能、優化產品結構，儘管 Wi-Fi 消費性市場仍沒有看到復甦跡象，但黃依瑋認為，這不影響 Wi-Fi 6 整體需求。

瑞昱也已完成開發 Wi-Fi 6E 新品，首季已送樣給客戶進行產品開發，預期客戶產品下半年就會量產出貨，但由於現今全球僅 17 個國家開放 6E 的頻段，包括中國、台灣等都尚未開放，因此預期今年 Wi-Fi 6E 仍不會快速成長。

至於 Wi-Fi 7，黃依瑋認為，儘管業界宣稱 Wi-Fi 7 產品陸續上市，不過，依現階段產品規劃來看，Wi-Fi 7 預期到 2024 年後才會出現較顯著的量能，製程則會進入 12 奈米。