〈台股盤中〉ABF雙雄跌停領跌 大盤從漲百點急殺一度翻黑

美國聯準會 (Fed) 宣布升息 3 碼，符合市場預期，激勵美股收紅，連帶也推升台股今 (28) 日開高，早盤大漲逾百點，但 ABF 雙雄重挫跌停領跌之下，重創電子股，也拖累大盤一度翻黑，最低跌到 14882 點，萬五大關得而復失。

台積電股價最高一度上漲 7 元，至新台幣 509 元；聯發科法說明日登場，今天上演法說行情，漲幅超過 1%；鴻海、大立光、矽力 - KY 等電子權值股也連袂走高。

昨天強彈的 ABF 載板雙雄，在欣興昨日法說會展望保守之下，ABF 載板股今天雙雙落難，欣興、景碩急摜跌停，南電也大跌超過 9%。

值得一提的還有光學指標股之一的玉晶光，由於陸系外資報告指稱玉晶光掉單移轉至大立光，玉晶光股價一度被打到 368.5 元、跌幅超過 8%；但玉晶光澄清，該分析師講的內容子虛烏有，目前訂單很滿，沒有掉單疑慮，加上第三季是傳統旺季，營運方向往上可期，推升玉晶光跌勢收斂。

航運股也是壓盤重心，貨櫃族群原本開紅盤，長榮、陽明、萬海早盤一度上漲約 1%，但盤中大舉翻黑，萬黑下挫超過 2%，長榮、陽明也都反轉走疲超過 1%；航空雙雄也由紅翻黑跌超過 1%。

此外，牛仔褲代工大廠如興陷入重大財務危機，幾無可動用資金，二度召開記者會仍未釋疑，今日再度苦吞第 3 根跌停，股價僅剩 3.22 元，成交不到 700 張，但委賣逾 5 萬張排隊等著出場。

整體來說，雖然國際股市隨著美國升息符合預期大漲，但反觀台股，近期重量級電子股法說會陸續召開後，產業展望雜音紛陳，反映基本面之下，大盤路過萬五再度回落。