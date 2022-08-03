買賣台股、美股 手續費哪家划算？看一圖表就知道

買賣股票，除了選擇優質標的之外，交易成本也很重要，因為它會侵蝕掉獲利，倘若成本過高，有可能原本是賺錢，扣掉交易費用後，卻變成賠錢。因此，不管是買台股，還是美股、港股等海外複委託，最好選擇手續費優惠的券商，降低交易成本，才是買賣股票成功獲利的第一步!

目前買賣台股，無論是零股或是整張股票，費用有二：證券交易稅及券商手續費。證交稅是賣出股票時才會收取，一律為成交價 0.3%；手續費則是各券商會有所不同，買、賣股票時皆會收取，每次最高以成交價 0.1425% 為限。因此，交易股票的獲利必須扣除證交稅及手續費，才是實際上的收益。

既然證交稅是固定 0.3% 費率，無法改變，那麼想要節省交易成本，可從券商所推出的手續費優惠下手。舉例來說，在不考慮價差之下，買進、賣出一張台積電股票，假設成交價均為 500 元，若沒有任何手續費折扣，則買賣費用為 2,925 元，也就是說，買賣台積電的獲利至少要超過 2,925 元，才會賺錢。

反觀若有手續費折扣，同樣以上述台積電買賣為例，手續費以 6 折、5 折來計算，則交易費用分別可降至 2,355 元及 2,213 元，相較於沒有手續費折扣，可以節省 500~700 元的交易費用。對於買賣高價股、大量交易者 (如百張、千張以上)，或是頻繁交易者，例如當沖、小資族定期定額買零股，長期下來，手續費優惠可以讓投資人節省許多費用，有助於提高報酬率。

除了台股之外，近年來國人也喜歡買賣美股、港股等國外股市標的，使得海外複委託開戶人數及交易量不斷攀升，根據券商公會統計，2021 年台灣複委託交易總額已突破 4.32 兆元，創下歷史新高紀錄，顯示海外投資熱潮。

國內券商複委託手續費同樣以成交價來計算，每次買進、賣出時，皆會收取手續費，單筆手續費未議價前，約為成交價的 0.5~1%，議價後約為 0.15%~0.3%。此外，還會規定最低手續費，約 15~50 美元，也就是說，若下單手續費沒有達到低消，仍會被收取最低手續費。因此，有些券商會取消低消門檻或者降低手續費，藉此吸引投資人，例如富邦證券自今年 3 月 25 日起至 12 月 31 日，海外複委託免收最低手續費，省下了不少買賣海外股票的費用，富邦證券活動詳情

除了手續費折扣之外，券商也會不定期推出其他優惠活動，投資人亦可善用，賺取好康。舉例來說，若是開立北富銀數存帳戶，並綁定富邦證券為交割戶，可享活存利率 2%；透過富邦證券平台首次定期定額買進台股或美股標的扣款成功者，可以贈 LINE POINTS ，並且享有抽獎機會。

國內券商台股 / 海外複委託優惠比較表