智伸科下半年汽車事業營收逐月增 5分鐘完成填息

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (28) 日進行除息交易，每股配息 5 元，除息參考價 159 元，早盤以 162 元開出後，隨即大漲半根停板，最高來到 167.5 元，開盤不到 5 分鐘填息完成，智伸科表示，6 月已恢復成長，第三季起隨著中國刺激汽車消費政策出籠，汽車事業部營收有機會逐月成長。

智伸科 6 月合併營收已回升至 5 個月高點，上半年合併營收 46.28 億元，年增 2.71%。

智伸科說明，隨著中國疫情封控逐漸緩解，汽車事業 6 月營收已明顯恢復，同時，電子、醫療事業也維持成長，多元經營布局有成，有利對抗通膨、升息等大環境的逆風。

隨著各品牌車廠朝新能源車技術發展進程明確，智伸科主要客戶包括 Continental、Bosch 和 BorgWarner 等全球主要一階汽車零組件供應商，仍持續看好未來出貨，因此，帶動智伸科旗下各主力汽車零組件產品，包括汽油高壓泵浦、剎車裝置控制閥和傳動系統等出貨力道皆穩定。

展望第三季，智伸科指出，雖全球經濟前景具不確定性，數位轉型、AIoT 等趨勢明確，使工業級固態硬碟規格不斷升級，而醫療手術器械新品仍在快速滲透市場初期，相關零組件出貨良好。

另一方面，由於汽車產業下半年營運通常優於上半年，加上中國加強推動新能源車下鄉、減半徵收車輛購置稅等政策，智伸科也看好，汽車事業部月營收有機會逐月成長。