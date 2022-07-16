美FCC：國會撥款不夠 汰除華為、中興設備需額外30億美元資金

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 周五 (15 日) 向國會表示，若要從美國的通訊網路中完全排除中興通訊 (ZTE) 和華為的設備，還需要增加約 30 億美元的額外資金，使汰除設備的總成本達 49 億美元。

FCC 主席 Jessica Rosenworcel 在致參議院商務、科學和交通委員會主席 Maria Cantwell 的信件中表示，淘汰設備的項目成本共需要 49.8 億美元，目前還有 30.8 億美元的資金缺口，國會提撥的 19 億美元的經費，只能為企業補貼約四成的成本。

美國國會在 2019 年通過一項法律，禁止美國電信公司使用聯邦補貼採購華為和中興通訊設備，FCC 也在去年投入 19 億美元，針對用戶數小於 1000 萬的電信服務商，補貼移除、汰換具有國安風險疑慮的通訊設備所產成的成本，並開放符合條件的電信業者申請。

然而，在推動設備拆除和更換作業上，目前國會僅撥款 19 億美元，在資金到位以前，拆除計畫的實施成效備受質疑。

Rosenworcel 表示，在缺乏額外資金的情況下，FCC 將先推進國會指定的優先計畫，並在撥款下來後開始處理補貼申請，企業在收到補貼費用之前不需要完成拆除和更換作業。