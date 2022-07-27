〈陸港盤後〉靜待Fed最新利率決策 A股漲跌互見

中國 A 股周三（27 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.05%，原因是投資人靜待美國聯準會（Fed）最新利率決策，並關注美國總統拜登與中國國家主席習近平通話的消息。

證券時報報導，滬指周三跌 0.05% 至 3,275.76 點，深成指跌 0.07% 至 12,399.7 點，創業板指漲 0.03% 報 2,714.25 點。兩市成交額合計人民幣 8,681 億元。

機床製造、汽車配件、電氣儀表等類股走高，公路、飯店管理、白酒、旅遊、地產等族群走低。

香港恒生指數收盤跌 1.13%，恒生科技指數跌 1.3%。

Fed 將在台灣周四凌晨 2 時公布決議，市場焦點全放在主席鮑爾為 9 月會議釋出的蛛絲馬跡。

市場普遍預期 Fed 將升息 3 碼，把聯邦資金利率目標區間提高至 2.25-2.50%，且分析師認為，鮑爾可能不會太具體說明 9 月和之後會議的升幅，以保留一些彈性。

關鍵問題是，鮑爾釋出的政策信號，是證實或駁斥以下市場預期：聯邦資金利率將在年底左右達到 3.4% 高峰，且明年 Fed 將降息，以支撐面臨衰退風險的經濟。

與此同時，彭博與倫敦金融時報報導，知情人士透露，拜登周四將與習近平通話，可能會討論軍事挑戰、科技競爭等問題，為拜登上任以來兩人第五度通話。

此番拜習通話時間敏感，美國眾院議長裴洛西傳出計劃 8 月出訪台的消息。中國外交部發言人趙立堅周一對此表示，美方若一意孤行，中方必將採取堅定有力措施，一切嚴重後果應由美方負責。