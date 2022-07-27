新漢處分北京子公司全數持股獲利7.6億元 估貢獻EPS逾5元

工業電腦廠新漢 (8234-TW) 今 (27) 日晚間召開重訊，將以人民幣 2.7 億元、約新台幣 12 億元，處分所持有的子公司北京興漢網際股份有限公司全數股權，處分利益 7.61 億元，預計 8 月 1 日完成交割，若以新漢股本 14.12 億元估算，可望貢獻每股純益逾 5 元。

新漢財務長陳原彬表示，北京子公司主要經營當地網通及網安業務，但近年來中國力推信創產業如晶片、電腦軟硬體、作業系統等相關 IT 業務國產國造，網通網安屬於較敏感領域，市場氛圍不利非內資企業。

不過，由於新漢跟北京興漢還是會有業務上往來，未避免後續業務受到衝擊，新漢最終選定與北京大豪科技 (603025-CN) 進行交易；據了解，北京大豪科技主要研發生產縫紉機設備用的電腦控制系統。

陳原彬表示，北京興漢年營收約 10-13 億元、若以新漢去年營收 67.8 億元，此次處分對營收影響近 15-20%，北京興漢全年獲利則約 0.7-1 億元，對第一季獲利影響數約 1 成以上，但從處分獲利金額來看，約當該公司 7 年以上的獲利。

陳原彬進一步指出，未來依照合約陸續取得交易價金後，除了償還銀行借款、優化財務外，也會針對車載電腦、工業 4.0、機器人等領域，有信心在 7 年內能將業績及獲利缺口補上。