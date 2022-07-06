南亞除息行情失靈 跌逾8%陷貼息

南亞 (1303-TW) 今 (6) 日除息，每股配發 7.5 元現金股利，除息參考價為 69 元，受到美元指數衝破 106 點拖累，恐慌情緒壓抑大盤今日跌逾 200 點，南亞除息首日出師不利，跌逾 8% 面臨貼息窘境。

隨著中國解封 6 月營運將回溫，南亞認為，上半年業績仍可望達成目標，預計中國 7 月能回復至正常水準，展望第三季，電子材料需求回升、可塑劑等產品進入傳統旺季、乙二醇價格回穩，營運將優於第二季。

電子材料事業中，南亞表示，電子材料下游材料短期庫存仍高，預計電子材料 6 月營收持平，後市伺服器、網通、車用載板產品訂單回溫，營收可望逐月回升；而 ABF 市場仍供不應求，目前樹林一期、昆山二期擴建進度超前，目標今年第四季底前投產、貢獻營收。

石化產品方面，吳嘉昭說，經歷去年大幅經濟反彈後，今年經濟成長基期墊高，且還須面對通膨壓力，使終端需求趨緩，加上同業新產能大幅開出，供給過剩、下游疲軟狀況下石化營運不確定因素提高。

南亞 5 月 328.8 億元，月增 10.7%、年減 4.6% ；累積前 5 個月營收 1646.72 億元，年增 3.5%，台塑集團預計將於下周一公布 6 月與上半年業績與展望。