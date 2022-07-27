談離岸風電區塊開發 CIP籲應滾動檢討規則

哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (27) 日宣布，由中國信託擔任第三階段區塊開發遴選財務顧問。對於區塊開發，CIP 呼籲政府，因應國際能源趨勢現狀，滾動檢討規則。

台灣離岸風電發展正式邁入第三階段區塊開發，今年底將迎來首輪選商，規劃自 2026 年到 2035 年，每年釋出 1.5GW 的開發量，為台灣新增 15GW 離岸風電裝置容量。

CIP 區塊開發計畫執行長 Claire Lohan 表示，CIP 第三階段將推動開發 2020 年底公告選定的 6 處優良案場，其中台中 1800MW 的渢妙風場將參與遴選。

相較第二階段，CIP 台灣區財務長徐正穎指出，由於開發規則與環境不同，第三階段風場專案融資將面臨數項挑戰，包括，第一，國產化範疇更廣且核心技術難度提升，預期將導致開發成本增加；第二，單一開發商風場容量有其上限，不易創造規模經濟。

第三，競標金額上限設計，將導致競標價格與實際成本脫鉤，開發商進而轉向企業購售電合約 (CPPA) 以平衡開發成本與收益；第四，風場收入來源從台電躉購契約轉向一般企業購售電合約 (CPPA)，對收入穩定性及融資可行性均為一大挑戰。

徐正穎認為，政府希望第三階段風場收入來源為 CPPA 方式，與過去台電躉購不同，對開發商融資來說是非常大的挑戰，區塊開發規則是去年訂的，今年增加淨零排放目標，加上俄烏戰爭影響國際能源，政府應滾動檢討規則。

