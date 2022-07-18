銘榮元投資30億元進駐高雄港 布局離岸風電水下基礎供應鏈

看好高雄離岸風電產業發展潛力及港區優勢，銘榮元集團旗下銘榮元新能源今年將加碼投資 30 億元進駐高雄港洲際一期用地，打造水下基礎生產基地及興建深水重件碼頭，提供水下基礎部件組立、成品存放及輸出使用，布局離岸風電供應鏈。

高市府經發局指出，擁有 40 年以上特殊壓力容器設備焊接製作經驗及豐富統包工程實績的銘榮元集團，近年積極跨域轉型，看好水下基礎及浮式風機市場需求，去年成立銘榮元新能源，盼搶攻離岸風電大商機。

銘榮元新能源表示，水下基礎建設需耐受颱風與地震考驗，構件更具有大尺寸與高載重等特性，構件平均高度約為 65 至 90 公尺，每座重量更可達 1800 噸以上，由於高雄港具腹地廣闊、碼頭水深潮差小、氣候條件適合銲接組裝等多重優勢，是絕佳離岸風電水下基礎設施生產基地。

銘榮元新能源指出，感謝經濟部、高雄市政府與港務公司協助投資建廠，目前新廠已著手進行整地，預計今年底就會動土，2024 年可進行投產，屆時將提供高階技術員、品管工程師及製造管理師等 150 個就業機會，預估年產值達 50 億元。

高市經發局長廖泰翔表示，淨零排放是國際趨勢，為實現全球 2050 年碳中和目標，中央已制定相關目標及政策，大力推動再生能源發展，其中於興達港設置海洋科技產業創新專區，從人才培訓、認證、創新研發、測試提供一條龍客製化服務。

廖泰翔強調，高雄具有得天獨厚的海空雙港及深厚的鋼鐵、金屬加工產業基礎提供後援，未來將成亞太地區離岸風電重鎮，歡迎更多大廠投資高雄。